Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve Ceyhan'da teknik takip sonucunda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Sosyal medya aracılığıyla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeye, övmeye ve teşvik etmeye çalıştığı iddiasıyla 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde ve Ceyhan'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, iki hafıza kartı ile dijital doküman, bir ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - ADANA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:11 Kaynak: İHA
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