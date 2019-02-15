Son Dakika Haberleri: Adana'da Spor Sorunları Masaya Yatırıldı

Adana'da Spor Sorunları Masaya Yatırıldı

56 dakika önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin ev sahipliğini yaptığı Adana Spor Çalıştayı Toplantısı'nın 3'ncüsü gerçekleşirken, Adana sporunun sorunları masaya yatırıldı.

Adana'da Spor Sorunları Masaya Yatırıldı, System.String[]
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin ev sahipliğini yaptığı Adana Spor Çalıştayı Toplantısı'nın 3'ncüsü gerçekleşirken, Adana sporunun sorunları masaya yatırıldı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, kulüp temsilcileri ile belediye başkanlarının davet edildiği çalıştay toplantısına Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de katıldı. Başkan Çetin, her daim Adana sporuna katkı koymaya çalıştıklarını belirtirken, özellikle tesisleşme anlamanda büyük yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amatör Kulüpler Federasyonu Adana Şube Başkanı Ahmet Bozan, spora başarıyı yakalamak için el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini, çalıştayın Adana sporuna yön vereceğini söyledi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da Adana medyası olarak sporun hizmetinde olduklarını söylerken, "Adana, spor medyası anlamında çok şanslı. Her türlü spor haberleri medyada yer alıyor. TSYD olarak, sporun gelişmesi anlamında üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:37 Kaynak: İHA

Spor
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