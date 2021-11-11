Adana'da stajını tamamlayan 11 avukat ruhsatlarını aldı - Son Dakika

Avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.

Gökayaz, yaptığı konuşmada, Adana'da her yıl 500-550 yeni avukatın mesleğe katıldığını belirterek, meslektaşlarından mesleğin etik kurallarına uymalarını istedi.

Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

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