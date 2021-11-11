Adana'da stajını tamamlayan 11 avukat ruhsatlarını aldı - Son Dakika

??????? Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 11 avukata ruhsatları verildi.
Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.
Gökayaz, yaptığı konuşmada, Adana'da her yıl 500-550 yeni avukatın mesleğe katıldığını belirterek, meslektaşlarından mesleğin etik kurallarına uymalarını istedi.
Avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.
Kaynak: AA
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