Adana'da stajını tamamlayan 13 avukat ruhsatlarını aldı - Son Dakika

Avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.???????

Önenli, meslektaşlarına başarılar dileyip onlardan mesleğin etik kurallarına uymalarını istedi.

Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkan Yardımcısı Miyesser Ersalan Önenli verdi.

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