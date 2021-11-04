Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı - Son Dakika

Avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.???????

Törende, aynı hukuk fakültesinden mezun olan ve staj döneminde evlenen Yiğit Ali-Ceren Tatlı çifti ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu

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