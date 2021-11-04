Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı - Son Dakika

??????? Adana Barosunda stajını tamamlayan 19 avukata ruhsatları verildi.
Baro Başkanı Semih Gökayaz, Adana Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.
Törende, aynı hukuk fakültesinden mezun olan ve staj döneminde evlenen Yiğit Ali-Ceren Tatlı çifti ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.???????
Kaynak: AA
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