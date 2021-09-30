Adana'da stajını tamamlayan 6 yeni avukat mesleğe başladı - Son Dakika

Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 6 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda gerçekleştirilen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.
Yeni avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.???????
Kardeş olan Müşerref ve Kadir Can Göçer, aynı gün avukat olmanın heyecanını yaşadı.
Kaynak: AA
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