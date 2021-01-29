Adana'da stajını tamamlayan 7 yeni avukat mesleğe başladı - Son Dakika

Adana Barosu'nda stajlarını başarıyla tamamlayan 7 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Baro Başkanı Veli Küçük, Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle yapılan törende, avukatlardan meslek kurallarına uymalarını istedi.
Konuşmaların ardından yeni avukatlar meslek yemini edip, ruhsatlarını aldı. Avukatlara cübbelerini Adana Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Birsen Türkoğlu ve baro yönetim kurulu üyeleri giydirdi.
Kaynak: AA
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