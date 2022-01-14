Adana'da stajını tamamlayan 9 avukat ruhsatlarını aldı - Son Dakika

Adana Barosunda stajını tamamlayan 9 avukata ruhsatları verildi.

Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, Avukatlar Salonu'nda düzenlenen törende meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını verdi.

Gökayaz, yaptığı konuşmada, İstanbul'da avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Kadınlara şiddet konusunda Adana Barosu olarak bugünden itibaren seferberlik ilan ediyoruz." dedi.

Gökayaz, baro olarak 18-19 Mart'ta kadına karşı şiddetin önlenmesi çalıştayı yapacaklarını bildirdi.

Yeni 9 avukata cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.