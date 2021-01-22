Adana'da stajını tamamlayan 9 yeni avukat mesleğe başladı - Son Dakika

Adana Barosu'nda stajlarını başarıyla tamamlayan 9 yeni avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonunda yapılan törende konuşan Adana Baro Başkanı Veli Küçük, kutsal bir mesleğin temsilcileri olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yeni avukatlar meslek yemini edip, ruhsatlarını aldı. Yeni avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.