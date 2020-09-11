Adana'da stajlarını tamamlayan avukatlara ruhsatları verildi - Son Dakika

Adana Barosunda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 30 avukat düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı.

Baro Başkan Yardımcısı Sabahattin Gümüş, Baro Başkanlık Odası ve Baro Tesislerinde düzenlenen törende genç meslektaşlarına başarılar dileyerek, meslek etiği ve kurallara uygun davranacaklarına olan inancının tam olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından yemin eden ve ruhsatlarını alan genç avukatlara, cübbelerini meslektaşları ve aileleri giydirdi.