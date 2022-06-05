Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı - Son Dakika
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Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı

05.06.2022 10:14

Adana'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla su altı polisleri, Seyhan Gölü'ne dalarak çöp topladı.

Adana'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla su altı polisleri, Seyhan Gölü'ne dalarak çöp topladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Seyhan Gölü üzerinde bulunan Menderes Adası kıyısında ellerinde çuvallarla göl tabanına daldı.

Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler, göl tabanından araba lastiği, hayalet ağ, plastik ve cam şişeyle çok sayıda plastik atık çıkardı.

Etkinlik sonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce göle sazan bırakıldı.

Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı - Son Dakika

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