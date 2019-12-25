Adana'da su baskınında mahsur kalanlara iş makinesiyle ekmek dağıtıldı - Son Dakika
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Adana'da su baskınında mahsur kalanlara iş makinesiyle ekmek dağıtıldı

6 saat önce

Adana'da evlerinin bulunduğu sokakları su basması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara iş makinesiyle ekmek dağıtıldı.

Adana'da evlerinin bulunduğu sokakları su basması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara iş makinesiyle ekmek dağıtıldı.

Metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağış düşen 4 merkez ilçede dünden bu yana devam eden yağmur nedeniyle birçok cadde, sokak ve tarım arazisini su bastı.

Su baskını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara, iş makinesiyle ekmek dağıtıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nin muhtarı Karani Omput, Yüreğir Belediyesine ait iş makinesinin kepçesine binerek, Adana Büyükşehir Belediyesince gönderilen ekmekleri ev ev dağıttı.

Muhtar Omput, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetle mücadele ettiklerini söyledi.

Mahallede yaklaşık 15 sokağın su altında olduğunu belirten Omput, "Biz her yıl bu sorunu yaşıyoruz. Devletten el uzatılmasını, yatırımların artmasını istiyoruz. Şu anda evde mahsur kalanlara ekmek dağıtıyoruz. İnsanlar iki gündür evlerinden çıkamadı. Ulaşılmayan ailelere ekmek dağıtıyoruz." dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Halk Ekmek görevlisi Gökhan Kişif de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla evlerinde mahsur kalan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

Adana'da su baskınında mahsur kalanlara iş makinesiyle ekmek dağıtıldı

Levent Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:35 Kaynak: AA
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