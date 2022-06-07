Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında

Gazipaşa Mahallesi 66035 Sokak'tan geçen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusunun 3 Haziran'da patlamasıyla bazı iş yerlerini su basmış, ulaşımda da aksama yaşanmıştı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, su borusunun patlamasıyla asfalt yolun bir bölümünün yerinden sökülmesi ve kısa süre sonra da yolun su altında kalması kaydedildi.

Kaynak: AA

Gazipaşa, Seyhan, Adana, su, Güncel, Son Dakika

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