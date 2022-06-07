Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında

07.06.2022 11:53
Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patlamasıyla asfalt yolun yerinden sökülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patlamasıyla asfalt yolun yerinden sökülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazipaşa Mahallesi 66035 Sokak'ta 3 Haziran'da su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananların güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, su borusunun patlamasıyla asfalt yolun bir bölümünün yerinden sökülmesi ve kısa süre sonra da yolun su altında kalması kaydedildi.

Gazipaşa Mahallesi 66035 Sokak'tan geçen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusunun 3 Haziran'da patlamasıyla bazı iş yerlerini su basmış, ulaşımda da aksama yaşanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gazipaşa, Seyhan, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika
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