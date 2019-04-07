Son Dakika Haberleri: Adana'da "Su Korteji"

Adana'da "Su Korteji"

1 saat önce

Adana'da, "Nisanda Adana'da 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" kapsamında Seyhan Nehri üzerinde Su Korteji düzenlendi.

Adana'da
Adana'da, "Nisanda Adana'da 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" kapsamında Seyhan Nehri üzerinde Su Korteji düzenlendi.

'Suya Dair Her Şey' temasıyla düzenlenen korteje Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Seyhan Nehri üzerinde renkli görüntülerin sergilendiği su korteji vatandaşların ilgisini çekti.

Vali Demirtaş, Adana'nın doğal güzellikleriyle portakal çiçeği kokusunun harmanlandığı görsel şölene katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kentteki karnaval coşkusunu arttıran kortejin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:04 Kaynak: İHA

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Seyhan, Adana, Güncel
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