Adana'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

Adana'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen inek, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen inek, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.İlçeye bağlı Oruçlu Mahallesi'nde çiftçi Rasim Öztürk'e ait inek, üzeri açık olan 8 metrelik su kuyusuna düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese CANKUR ekibi sevk edildi. Ekipler, Kozan Belediyesi'ne ait iş makinesinin de desteğiyle ineği halatlara bağlayarak düştüğü yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen inek sahibine teslim edildi.



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