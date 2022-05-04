Adana'da su seviyesi yükselince kanyonda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da su seviyesi yükselince kanyonda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

04.05.2022 14:51
Adana'da su seviyesi yükselince kanyonda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda piknik yaptıkları sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda piknik yaptıkları sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden bir grup, kıyısında piknik yaptıkları Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Akıntıya kapılmamak için kayalara çıkan 8 kişilik grup, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, Karaisalı itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede mahsur kalan 4'ü kadın 8 kişiyi halatlar yardımıyla kurtardı.

Kurtarılanların bazıları sağlık ekiplerince kontrol edildi.

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Kapıkaya Kanyonu, piknik, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da su seviyesi yükselince kanyonda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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