Adana'da su üzerinde akrobasi şov nefes kesti

Adana'da bu yıl 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Seyhan Nehri üzerinde gerçekleştirilen ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu.

Adana Valiliği'nin himayelerinde gerçekleştirilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Akdeniz lezzetlerinin tadını çıkaran ziyaretçiler, Seyhan Nehri kıyısında havai fişek gösterileri eşliğinde ışık ve flyboard gösterisiyle doyasıya eğlendi. Kente özgü yemeklerin tadına bakmak için yurtiçi ve yurtdışından gelen binlerce kişi havanın kararmasıyla Seyhan Nehri kıyısında yerini aldı. Flyboard gösterisiyle başlayan etkinlik, havai fişeklerin ışık gösterimde atılmaya başlamasıyla ziyaretçileri coşturdu. Görsel şöleni izleyebilmek için birbiriyle yarışan ziyaretçiler, etkinliği cep telefonlarıyla da görüntüledi. Gösteriyi Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in yanı sıra kent protokolü de keyifle izledi.