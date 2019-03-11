Adana'da Şubat Ayında 2 Bin 27 Araç Trafikten Men Edildi

Adana'da şubat ayında kontrol edilen 2 bin 27 araç trafikten men edildi, 320 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana'da şubat ayında kontrol edilen 2 bin 27 araç trafikten men edildi, 320 sürücünün ehliyetine el konuldu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 246 bin 203 araç kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 27 araç trafikten men edildi, 320 sürücünün ehliyetine el konuldu.



Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 yılı Şubat ayı içerisinde il sınırlarında toplam 508 maddi hasarlı, 318 yaralamalı, 5 ölümlü olmak üzere toplam 831 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 484 vatandaş yaralanırken, 6 vatandaş hayatını kaybetti.



Açıklamada, "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu polis ve jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - ADANA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Torununun Arabasını Yakmak İsteyen Genç Kızın Üzerine Saksı Attı

Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu

Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı

Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi