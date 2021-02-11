Adana'da Şubat'ta 100 ton çiçek satılması bekleniyor - Son Dakika

Adana'da Şubat'ta 100 ton çiçek satılması bekleniyor

11.02.2021 10:35

Adana'da Şubat'ta 100 ton çiçek satılması bekleniyor Adana'da çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu Adana Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Oğuz: "500 bin dal, 100 ton çiçek satmayı hedefliyoruz" Adana'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçiler Şubat ayında 100 ton çiçek...

Adana'da Şubat'ta 100 ton çiçek satılması bekleniyor

Adana'da çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu

Adana Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Oğuz:

"500 bin dal, 100 ton çiçek satmayı hedefliyoruz"

ADANA - Adana'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçiler Şubat ayında 100 ton çiçek satmayı hedefliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde ve mezatlarda hareketlilik yaşanıyor. Özellikle başta rengarenk güller olmak üzere onlarca çiçek çeşidi sevgililere ulaştırılmak üzere hızla hazırlanıyor. Pandemi sürecinde çok zor günlerden geçen çiçekçiler de umutla Sevgililer Günü'nün gelmesini bekliyor.

Adana Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Oğuz, Sevgililer Günü nedeniyle Şubat ayında 100 ton çiçek satmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu ay esnafımızın umudu, beklentisi, yarasına merhem olacak bir ay. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gül başta olmak üzere birçok çiçek çeşidine çok büyük talepler var. 500 bin dal çiçek satmayı hedefliyoruz. Bu da ortalama 100 tona tekabül ediyor. Gülden ziyade, orkide, papatya, nergis, sümbül ve çuha çiçekleri kış çiçeği olduğu için çok talep görüyor" diye konuştu.

"Kimse bir demet çiçeğe hayır diyemez"

Çiçek alacak kişilerin de internet yerine esnaftan alması gerektiğini belirten Oğuz, "Mümkün olduğu kadar herkes kendi çiçekçisinden çiçek alsın. Esnafa sahip çıkılırsa esnaf ayakta kalır. Bizler dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Sevgi taşıyoruz. Bunlar insanların arasında güzel duygulara neden oluyor. Kimse bir demet çiçeğe hayır diyemez. Hafta sonu da açık olmamız bizleri sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Adana'da Şubat'ta 100 ton çiçek satılması bekleniyor
Adana'da Şubat'ta 100 ton çiçek satılması bekleniyor
Adana'da Şubat'ta 100 ton çiçek satılması bekleniyor
Adana'da Şubat'ta 100 ton çiçek satılması bekleniyor

Sevgililer Günü, Esnaf Odası, Esnaf, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da Şubat'ta 100 ton çiçek satılması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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