Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı. - Son Dakika

Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
24.12.2020 03:15
Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
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