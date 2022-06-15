Adana'da suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı

15.06.2022 09:33
Adana'da suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede tehditle bazı kişilerin arazilerinin yağmalandığıyla ilgili iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptığı araştırmayla 10 zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, adreslere düzenlediği operasyonla 10 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" iddiasıyla gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Yumurtalık, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika

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