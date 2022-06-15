İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptığı araştırmayla 10 zanlının kimliğini tespit etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Yumurtalık, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika

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