Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı

20.05.2022 09:49

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden örgüt elebaşının da arasında olduğu 13'ü tutuklandı.

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden örgüt elebaşının da arasında olduğu 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Mayıs'ta suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

Soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere göre, 6 aylık teknik ve fiziki takiple suç örgütünün merkez Yüreğir ilçesindeki Kiremithane ve Tahsilli mahallelerinde açtığı meyhane ve barlarda kumar oynattığı, kumarda kaybedenlere yüksek faizle borç verdikleri, borçlarını ödeyemeyenlerin ise mallarına zorla el koydukları öne sürüldü.

Öte yandan, şüphelilerin, bazı iş yerlerini bastıkları ve kurşunlama olaylarına karıştıkları belirtildi.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir bara yönelik 2019'da düzenlenen ve olayla ilgisi olmayan Ömer İmre'nin vurularak hayatını kaybettiği, T.B'nin de yaralandığı silahlı saldırıyı suç örgütü üyelerinin gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Örgüt elebaşı Aziz D'nin de Ömer İmre'nin öldüğü, T.B'nin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili müebbet hapis cezasıyla yaklaşık 3 aydan bu yana arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 zanlıdan 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 24'ü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Aziz D. ile 2 kardeşinin de aralarında olduğu 13'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Polis, 14 Mayıs'ta "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte yardım etme", "cinayet", "yaralama", "uyuşturucu ticareti", "nitelikli yağma", "silah ve mühimmat ticareti", "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "yasa dışı bahis oynatma" olaylarına karıştığı iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Müebbet hapis cezasıyla aranan suç örgütü elebaşı Aziz D'nin de arasında olduğu 30 şüphelinin adreslerinde, ruhsatsız 11 tabanca, 4 av tüfeği, 101 mermi, 14 kök Hint keneviri ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı
Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı
Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı
Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı
Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı
Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı
Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı
Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı
Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: Suç örgütü soruşturmasında 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement