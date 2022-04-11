Suç örgütü operasyonunda 27 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Suç örgütü operasyonunda 27 zanlı yakalandı

11.04.2022 10:37
Suç örgütü operasyonunda 27 zanlı yakalandı

Adana'da suç örgütüne yönelik helikopter destekli operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da suç örgütüne yönelik helikopter destekli operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cinayet, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi olaylara karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri 27 kişinin adreslerine helikopter desteğiyle operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekipleri de bazı ikametlere, kapıları "koçbaşı" ile kırarak girdi.

Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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