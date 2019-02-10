Son Dakika Haberleri: Adana'da Suç Örgütüne Operasyon; 1'i Polis 31 Kişi Yakalandı

Adana'da Suç Örgütüne Operasyon; 1'i Polis 31 Kişi Yakalandı

1 saat önce

ADANA'da, 2014'ten bu yana gerçekleştirilen bazı yaralama, tehdit ve uyuşturucu ticareti olaylarına karıştığı öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da Suç Örgütüne Operasyon; 1'i Polis 31 Kişi Yakalandı, System.String[]
ADANA'da, 2014'ten bu yana gerçekleştirilen bazı yaralama, tehdit ve uyuşturucu ticareti olaylarına karıştığı öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i polis 31 kişi, gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'kasten yaralama', 'ev ve iş yeri kurşunlanması', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'uyuşturucu madde ticareti yapma' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarını işlediği iddia edilen kişilerin bulunduğu 42 adrese, 7 Şubat'ta 'şafak operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 44 kişiden 1'i polis 31'i gözaltına alındı. Kentte 2014'ten bu yana gerçekleştirilen bazı yaralama, tehdit ve uyuşturucu ticareti olaylarına karıştığı öne sürülen suç örgütü üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:25 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Polis, Adana, Güncel
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