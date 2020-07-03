Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
ADANA'da vatandaşlara ait tarım arazilerini tehdit ve zorla aldığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.
ADANA'da vatandaşlara ait tarım arazilerini tehdit ve zorla aldığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi kırsalında vatandaşlara ait tarım arazilerini tehdit ve zorla üzerlerine aldığı iddia edilen suç örgütünü takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt lideri olduğu ileri sürülen G.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 18 örgüt üyesini tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından sabahın ilk saatlerinde operasyon için harekete geçildi. Özel Harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, aralarında G.Ş.'nin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltın aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile 7 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturma kapsamında diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:04 Kaynak: DHA
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