Adana'da suç örgütüne şafak baskını: 9 gözaltı -Yeniden - Son Dakika

Polis, adresinde bulunmayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdürürken, operasyon dronla havadan görüntülendi.

Dronla havadan görüntülenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmatın yanı sıra 5 binden fazla bıçak ele geçirildi.

ADANA'da, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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