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ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON - Son Dakika

ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON

16.02.2022 09:36

ADANA'da silah kaçakçılıklığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da silah kaçakçılıklığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütünü teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda silahlar da ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON
ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON
ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON - Son Dakika
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