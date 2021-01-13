Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon: 55 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon: 55 gözaltı kararı

13.01.2021 08:57
Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon: 55 gözaltı kararı, System.String[]

Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, organize suç örgütü kurarak, "adam öldürme", "silah ve uyuşturucu ticareti yapma", "yaralama" ve "yağma" olaylarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle aralarında bir komiser ve 11 polis memurunun da bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkartılan 55 zanlıyı gözaltına almak için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, bazı ikametlerin kapısını "koçbaşı" yardımıyla kırarak adreslerde arama yaptı. Operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Cumhuriyet, Komiser, Gözaltı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon: 55 gözaltı kararı - Son Dakika


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