Son Dakika Haberleri: Adana'da Suçüstü Yakalanan Hırsız Ailem Yok, Karnımı Doyuramıyorum

Adana'da Suçüstü Yakalanan Hırsız Ailem Yok, Karnımı Doyuramıyorum

1 saat önce

Adana'da iş yerine giren hırsızlık şüphelisi Cihan B. (24), mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Adana'da iş yerine giren hırsızlık şüphelisi Cihan B. (24), mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin kaçmaya çalışırken yere attığı poşetten ise iki adet tablet çıkarken, "Ailem yok, doyuramıyorum karnımı. Yalan mı söyleyeyim" diyerek kendisini savundu.

Olay, saat 01.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60001 Sokak'ta meydana geldi. Seyhan Belediyesi yakınındaki oto yıkamacıya bir kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. Bölgede devriye gezen mahalle bekçilerinin olay yerine gitmesi üzerine iş yerine giren şüpheli, kaçmaya başladı. Bu sırada elindeki poşeti de yere atan şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda adının Cihan B. olduğu öğrenilen şüpheli, "Ailem yok, doyuramıyorum karnımı. Yalan mı söyleyeyim" dedi. Bölgede inceleme yapan polisler, şüphelinin kaçmaya çalışırken attığı poşet içinde iki adet tablet ele geçirdi. Şüpheli ve ele geçirilen hırsızlık malzemeleri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:35 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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