Adana'da sulama borusu çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da sulama borusu çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, bir bahçeden sulama borusu çaldıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, bir bahçeden sulama borusu çaldıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Avcılar Mahallesi'ndeki 12 dönümlük bahçesinde sebze yetiştiren B.D, 6 bin 25 metre sulama borusunun çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince başlatılan çalışmada, şüphelilerin A.S. ve A.T. olduğu belirlendi. Hırsızlık suçundan daha önce de adli kayıtları olan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Ekiplerin aramasında bulunan borular, sahibine teslim edildi.

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