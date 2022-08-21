Sulama kanalında kaybolan Abdullah'ın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama kanalında kaybolan Abdullah'ın cesedi bulundu

21.08.2022 17:02
Sulama kanalında kaybolan Abdullah'ın cesedi bulundu

ADANA'da, sulama kanalı kenarında oynarken dengesini kaybedip, düşen ve akıntıyla kaybolan Suriyeli Abdullah el-İsa'nın (9) cansız bedenine ulaşıldı.

ADANA'da, sulama kanalı kenarında oynarken dengesini kaybedip, düşen ve akıntıyla kaybolan Suriyeli Abdullah el-İsa'nın (9) cansız bedenine ulaşıldı.

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu ailenin çocuğu Abdullah el-İsa, dün akşam Sümbül Caddesi'ndeki sulama kanalı kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, arama çalışmasında Abdullah'ı bulamadı. Bu sabah suyu kesilen kanalda, arama çalışması tekrar başlatıldı. Abdullah'ın cansız bedeni, Ali Hocalı Mahallesi'nden geçen kısmında bulundu. Abdullah el-İsa'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


YORUMLAR
500
Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Kaynak: DHA

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalında kaybolan Abdullah'ın cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:33 Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanan kadrosu, cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur
16:25 Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
15:34 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşma sağladı
15:33 Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA
15:17 Oyuncu Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını sarstı! Ünlü isimler taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:52 Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 17:02:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sulama kanalında kaybolan Abdullah'ın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement