Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu ailenin çocuğu Abdullah el-İsa, dün akşam Sümbül Caddesi'ndeki sulama kanalı kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, arama çalışmasında Abdullah'ı bulamadı. Bu sabah suyu kesilen kanalda, arama çalışması tekrar başlatıldı. Abdullah'ın cansız bedeni, Ali Hocalı Mahallesi 'nden geçen kısmında bulundu. Abdullah el-İsa'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sulama kanalında kaybolan Abdullah'ın cesedi bulundu - Son Dakika

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