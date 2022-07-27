Sulama kanalındaki metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Sulama kanalındaki metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

27.07.2022 10:43
Sulama kanalındaki metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Adana'da sulama kanalı üzerinde bulunan metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı.

Adana'da sulama kanalı üzerinde bulunan metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı.

Adana Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İmamoğlu ilçesi Alaybeyi Mahallesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında sulama kanalı yolu üzerinde park halinde bir araç görüldü. Araç çevresinde yapılan araştırmada iki şahsın yol kenarında bulunan sulama kanalı dubası üzerinde bulunan metal kapağı sökerek araca doğru taşıdıklarının tespit edildi. Şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, araç bagaj kısmında 5 adet metal sulama kanalı kapağı ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli anahtarlar ve aletler ele geçirildi.

Yapılan araştırmada ele geçirilen sulama sistemi kapaklarının Kozan Sulama Birliğine ait sulama hattından çalındığı tespit edilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Tragger, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalındaki metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalındaki metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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