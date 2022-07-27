Araçta yapılan aramada, araç bagaj kısmında 5 adet metal sulama kanalı kapağı ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli anahtarlar ve aletler ele geçirildi.

Adana Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İmamoğlu ilçesi Alaybeyi Mahallesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında sulama kanalı yolu üzerinde park halinde bir araç görüldü. Araç çevresinde yapılan araştırmada iki şahsın yol kenarında bulunan sulama kanalı dubası üzerinde bulunan metal kapağı sökerek araca doğru taşıdıklarının tespit edildi. Şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Tragger, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama kanalındaki metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

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