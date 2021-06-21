Adana'da sulama kanalına atlayan genç boğuldu - Son Dakika

ADANA'da sulama kanalına atlayan kimliği henüz öğrenilemeyen 20'li yaşlarda bir erkek boğuldu. Gencin suya atladığı yaya köprüsüne terlik, cep telefonu ve parasını bıraktığını belirleyen polis, intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Olay, saat 05.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Bulvarda yürüyüşe çıkanlar, bir gencin yaya köprüsünden sulama kanalına atladığını görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Suda akıntıyla sürüklenen gencin cansız bedeni, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi tarafından atladığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde kanal içindeki yosunlara takılmış halde bulundu. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce sudan çıkartılan kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlarda erkeğin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gencin suya atladığı yaya köprüsünde terlik, cep telefonu ve parasını bıraktığını saptayan polis, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

TELEFONLARA SARILDILAR

Öte yandan dalgıç polislerin gencin cesedini sudan çıkarttığı anlarda bazı kişilerin cep telefonları ile çalışmaları görüntüledikleri görüldü. Telefon ile çekim yapanlar, polisin uyarısı sonrası bölgeden uzaklaştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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