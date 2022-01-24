Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da hafif ticari aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, C.B. idaresindeki 01 RN 670 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.
Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
Su bulunmayan kanaldan çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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