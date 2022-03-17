Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

17.03.2022 23:26
Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nurcan D. (43) idaresindeki 26 AAB 512 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Su bulunmayan kanaldan çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Otomobil, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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