Üye Girişi
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

14.06.2021 21:34
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücüyü vatandaşlar kurtardı, System.String[]

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Samet Polat idaresindeki 01 ATV 177 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Sürücü Polat, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa alınan Polat'a, ayakta müdahale yapıldı.

Kanala düşen araç ise ekiplerce sudan çıkartıldı.

Bahçeşehir, Otomobil, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesinin detaylarını anlattı: Aramıza kimseyi sokmama kararına vardık 21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesinin detaylarını anlattı: Aramıza kimseyi sokmama kararına vardık Son Dakika: SGK'ya kayıtlı tüm işçi ve memurlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor 21:32 Son Dakika: SGK'ya kayıtlı tüm işçi ve memurlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim 21:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı 20:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi 20:25 ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar 20:02 Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar
Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti 19:04 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu 18:27 Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu

Son Dakika Haberleri
19:43 Son Dakika: Aşılamada yeni rekor kırıldı! Bir günde 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı
19:42 Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı
19:22 Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme
19:18 NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini hatırlatan video izletildi
19:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı
19:03 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti
18:36 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
18:20 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi
18:15 Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle tedavi altına alındı, 3 gün hastanede yatacak!
18:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı
Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti         
21:59
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Biden'la görüşmede "Sözde soykırım" gündeme geldi mi?" sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi         
21:44
Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte         
21:10
Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı         
21:00
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık         
20:28
Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı         
18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşan Macron, fotoğrafa not da düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşan Macron, fotoğrafa not da düştü         
17:37
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 22:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement