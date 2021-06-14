Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Kanala düşen araç ise ekiplerce sudan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa alınan Polat'a, ayakta müdahale yapıldı.

Sürücü Polat, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Adana 'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

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