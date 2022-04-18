Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

18.04.2022 20:48
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

E.Ç. idaresindeki 01 AIC 150 plakalı otomobil, Yeşil Bulvar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Z.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Otomobil, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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