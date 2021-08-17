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Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

17.08.2021 16:54

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gölbaşı Mahallesi'nde, Metin Taş'ın kullandığı 01 ACA 019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Taşı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kısmen su bulunan kanaldaki araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Metin Taş, Otomobil, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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