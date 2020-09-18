Sulama kanalına düşen araçtaki kişiyi çevredekiler kurtardı - Son Dakika

Adana'da sulama kanalına düşen aracın şoförünü çevredekiler kurtardı.
Merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde Servet Biçer'in kullandığı 01 DFS 95 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredekiler araçtaki Biçer'i yara almadan sudan çıkardı.
Kanaldaki aracın sürüklenmesi üzerine suya giren vatandaşlar kamyoneti halatlarla kanal kenarındaki demir boruya bağlayarak durdurmaya çalıştı ama yaklaşık 5 kilometre sürüklenen kamyonet kanal kapaklarına çarparak durabildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:21 - Kaynak: AA
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