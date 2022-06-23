Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk, Akkapı Mahallesi yakınındaki sulama kanalına düştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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