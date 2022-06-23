Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedine ulaşıldı

23.06.2022 17:56

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk, Akkapı Mahallesi yakınındaki sulama kanalına düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Çocuğun cansız bedenine suya düştüğü noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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