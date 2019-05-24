Son Dakika Haberleri: Adana'da sulama kanalına düşen çocukları vatandaş kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşen çocukları vatandaş kurtardı

4 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde, sulama kanalına düşen iki çocuğu, çevredeki vatandaş kurtardı.

Adana'da sulama kanalına düşen çocukları vatandaş kurtardı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde, sulama kanalına düşen iki çocuğu, çevredeki vatandaş kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Çakır Seyrek (13) dengesini kaybederek, Mavi Bulvarı'ndaki sulama kanalına düştü.
Durumu fark eden arkadaşı Necati Yıldız (16), suya atlayarak Seyrek'i kurtarmak istedi.
Kanalda boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaşı, çevredeki Müslüm Temel suya girerek kıyıya çıkardı.
Seyrek ve Yıldız'a, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:29 Kaynak: AA
Necati Yıldız, Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Uyarmıştı! İstanbul Sabah Saatlerinde Sağanak Yağışa Teslim Oldu İstanbul Anadolu Adliyesi Girişinde Ele Geçirilen Malzemeler Sergilendi Mutfakta Sahur Hazırlayan Annesini 6 Kez Bıçaklayarak Öldürdü İşkence Yapılarak Gözü Oyulan Yavru Kedi Tedavi Altına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:37:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da sulama kanalına düşen çocukları vatandaş kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]