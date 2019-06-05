Adana'da sulama kanalına düşen kadın yaralandı
1 saat önce
Adana'da mezarlıktaki boş sulama kanalına düşen kadın yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:10 Kaynak: AA
'da mezarlıktaki boş sulama kanalına düşen kadın yaralandı. Ramazan Bayramı
nedeniyle akrabalarının mezarını ziyaret etmek için merkez Çukurova
ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na giden Remziye Ayata, dengesini kaybederek boş sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis
ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekibi sevk edildi.
Can-Kur ekibince kanaldan çıkarılan Ayata, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vücudunda kırıklar bulunduğu belirlenen Ayata'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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