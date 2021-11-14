Adana'da sulama kanalına düşen minibüsteki karı-koca kurtarıldı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkan sürücü ile yanındaki eşi Rabia Diş, su dolu kanaldan çıkamayınca kurtarılmayı bekledi.

Adana 'da sulama kanalına düşen minibüste sürücüsü ile eşi, çıktıkları aracın üzerinden CANKUR ekiplerince kurtarıldı.

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