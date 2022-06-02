Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

02.06.2022 17:16
Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İhsan Özbiçer (52), Bağlar Polis Merkezi Amirliğine giderek, birlikte alkol aldığı arkadaşı Tekin Koray'ın (62) dengesini kaybederek Ziyapaşa Mahallesi yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşüp kaybolduğunu bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları sonucunda Koray'ın cesedine, olay yerine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Büyükdikili Mahallesi yakınında bulunan sulama kanalında ulaşıldı.

Koray'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Bağlar, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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