Adana'da sulama kanılana giren 1 kişi kayboldu - Son Dakika
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Adana'da sulama kanılana giren 1 kişi kayboldu

23.06.2022 17:33

Adana'da sulama kanılana giren 1 kişi kayboldu Adana'da sulama kanalına giren bir kişi kayboldu.

Adana'da sulama kanılana giren 1 kişi kayboldu

ADANA - Adana'da sulama kanalına giren bir kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir kişi sulama kanalında batıp çıkan bir kişiyi gördü. Hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. Ancak kanaldaki şahıs bir süre sonra suya batarak kayboldu.

Olay yerine gelen sualtı ekipleri şahıs bulmak için çalışma başlattı. Şuana kadar şahıs bulunamadı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sulama kanılana giren 1 kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanılana giren 1 kişi kayboldu - Son Dakika
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