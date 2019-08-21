Adana'da sulama kanalına giren genç öldü

Adana'da, yüzmek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla DSİ'ye ait sulama kanalına giren Ali Ekber Göçer, sudan çıkamadı. Kardeşinin boğulmak üzere olduğunu gören ve suya atlayan ağabeyi Kadir Göçer de boğulma tehlikesi geçirdi.

Ağabey Göçer'i sulama kanalından çıkaran çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Can-Kur ekibi, Ali Ekber Göçer'i sulama kanalından çıkardı. Genç, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Durumu öğrenen Göçer ailesi fertleri de olay yerinde gözyaşı döktü. Anne Senem Göçer, "Ali Ekber, duy sesimi oğlum." diyerek ağladı.

Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ali Ekber Göçer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Göçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.