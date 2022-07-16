Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

16.07.2022 21:05
Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu.

İddiaya göre, Suriye uyruklu Mahmud Ş, yüzmek için Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Mahmud Ş. suda kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin Mahmud Ş'yi arama çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu - Son Dakika
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