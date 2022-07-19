Kaybolan kişiyi kurtarmaya çalışanlardan Sercan Aktaş, gazetecilere, bir kişinin suda batıp çıktığını görmesi üzerine yanındaki kişilerle kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Bu kişinin ilk başta yüzdüğünü düşündük, boğulmak üzere olduğunu anlayınca kurtarmaya çalıştık. Daha sonra suda kaybolması üzerine olayı polise bildirdik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sulama kanalına giren kişi kayboldu - Son Dakika

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