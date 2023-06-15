Görgü tanığının ifadesi durumu değiştirdi! Sulama kanalında boğulan gencin arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Görgü tanığının ifadesi durumu değiştirdi! Sulama kanalında boğulan gencin arkadaşı tutuklandı

15.06.2023 10:46

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, 15 yaşındaki arkadaşını sulama kanalına iterek boğulmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelinin suça karıştığını belirledi. Şüpheli, suçlamaları kabul etmedi ancak tutuklandı.

Adana'da 18 yaşındaki genç, sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden arkadaşını suya ittiği iddiasıyla tutuklandı. 9 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Haydar Eyüp (15) sulama kanalına düştü. Eyüp'ün cansız bedeni sulama kanalında bir gün sonra bulundu.

SUYA İTTİĞİNİ GÖRMÜŞLER

Polis, sulama kanalında boğulan gencin kıyafetlerinin üzerinde olmasından şüphelenerek araştırma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada gencin sulama kanalına Ö.Y. (18) ile birlikte geldiğini belirledi. Görgü tanıkları, ifadelerinde Haydar Eyüp'ün birlikte geldiği kişi tarafından suya itildiğini söyledi. Bunun üzerine Ö.Y. gözaltına alındı.

Adana''da sulama kanalında boğulan gencin arkadaşı tutuklandı

İDDİALARI REDDETTİ

Emniyette ifadesi alınan Ö.Y., "Çocuk kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip kurtarmaya çalıştım. Başarılı olamayınca korkup kaçtım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Adana Yüregir, Adana, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görgü tanığının ifadesi durumu değiştirdi! Sulama kanalında boğulan gencin arkadaşı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
18:54 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
17:45 Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde
17:41 Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki detayı fark eden herkes aynı yorumu yaptı
17:28 Üsküdar'da Kavgayı İzleyen Adam Kurşunla Öldürüldü
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı
17:26 Sokakta çıkan kavgayı izlemek için balkona çıkan genç, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı: Yalandan başka bir şey değil
17:16 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:14 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'a 'casusluk' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 19:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Görgü tanığının ifadesi durumu değiştirdi! Sulama kanalında boğulan gencin arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement