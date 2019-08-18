Son Dakika Haberleri: Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
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Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

1 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Adana'da sulama kanalında ceset bulundu, System.String[]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Ege Bağatur Bulvarı'ndaki DSİ'ye ait sulama kanalına gece giren bir kişinin sudan çıkamadığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Kanalın suyunu keserek bölgede arama yapan polis, bir sonuca ulaşılamaması üzerine çalışmalara ara verdi.
Sabah başlatılan çalışmalarda bulunan cesedin üzerinden Melih Fırat Kayar (23) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.
Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:44 Kaynak: AA
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