Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
1 saat önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Adana Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:44 Kaynak: AA
'nın merkez Yüreğir
ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Ege
Bağatur Bulvarı'ndaki DSİ'ye ait sulama kanalına gece giren bir kişinin sudan çıkamadığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Kanalın suyunu keserek bölgede arama yapan polis, bir sonuca ulaşılamaması üzerine çalışmalara ara verdi. Sabah
başlatılan çalışmalarda bulunan cesedin üzerinden Melih Fırat
Kayar (23) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.
Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
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